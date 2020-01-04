全台鬧「血荒」，各地血庫都已經低於安全存量！以美麗健康事業為主體的麗富康國際呼應各地捐血中心緊急求救，在歲末年終號召全台經銷商，一起挽起袖子做公益，活動發起不到十天，已經有200多名麗富康夥伴熱情響應捐血活動，共同為社會盡一份心力。

目前全國鬧血荒，血液基金會最新統計顯示：台北捐血中心所有血型庫存量只剩4.5到5.2天，台中地區Ａ型及Ｏ型血也只剩6.3及4.9天，都低於安全庫存！而全台各中心目前則以Ａ型及Ｏ型血最缺，庫存全部都少於七天。有鑒於此，麗富康國際發起熱血行動，為台灣人民盡一份心力，希望能拋磚引玉，透過麗富康國際的經銷會員去帶動夥伴、家人和朋友，並肩攜手「捐血一袋，救人一命」，傳遞愛的力量。

中部經銷商王煥杰總監光是自己一個人就累積捐血達37次。（讀者提供/吳家詮傳真）

在此次活動中，麗富康國際更祭出每三人捐血即可獲得自家產品Bio-Lydia白金樂活霜乙支，來響應並推廣捐血活動，共同為充實台灣血庫而努力！

麗富康國際的經銷商們不僅自身踴躍響應捐血活動，同時也號召了許多家人朋友一起來做公益。有人因為自身血紅素太低無法捐血，就找了家人朋友來共同響應。中部經銷商王煥杰總監光是自己一個人就累積捐血達37次；苗栗經銷團隊更是因為號召家人朋友一起捐血，而獲得苗栗捐血中心的致謝影片。麗富康夥伴做愛心不落人後，致力希望讓愛散播到社會各個角落。

從事美容保健的麗富康國際，深耕台灣邁入第十三年，始終秉持正道而行理念，善盡社會公益責任，不僅持續關懷弱勢體育好手、贊助舉辦藝文活動，未來也會持續響應捐血活動，以實際挽袖熱血行動為社會貢獻自己的力量，來幫助更多需要幫助的人。

麗富康全台各地經銷商除了自己挽袖捐血也號召家人朋友共同響應。（讀者提供/吳家詮傳真）

麗富康國際官網上滿是各地經銷商捐血上傳的照片。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)