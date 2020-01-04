26歲女星吳千語曾演出《賞金獵人》、《葉問3》，2013年她認戀大13歲的林峯，2年前兩人分手，吳千語隨即傳出和身價百億的官三代施伯雄交往。去年底林峯搶先一步和大陸網紅林峯張馨月閃婚，昨(3日)吳千語被問此事表情尷尬，受訪時不肯公開恭喜舊愛，只說自己未來若有好消息會再通知大家。

吳千語7年前和林峯公開交往，還傳男方送上市價港幣9千萬，約等同3.4億的豪宅，也曾帶吳千語到世界各地旅遊，生日時又包下高檔酒店為女方舉行公主級的派對，並公開講出7次「好愛」宣言，可惜女方後來傳出和官三代兼富三代施伯雄搭上線，吳千語和林峯最後黯然告吹。

而歌手出道的林峯，其實也有出自於富豪之家的背景，外傳他的父親是地產商，被封「廈門李嘉誠」，身家粗估上億，身為富二代的林峯進入演藝圈後未曾傳耍大牌，逐步靠著努力打下一片天，更因寵女友的形象獲得不少好評，他與吳千語分手後，2018年被拍到和張馨月約會，去年兩人被爆提交擬結婚通知書，林峯以一句「謝謝大家祝福」默認成為人夫。

相較於林峯順利走入家庭，吳千語和施伯雄則多次傳出分分合合，據港媒報導，昨吳千語出席活動，被問舊愛已婚，吳千語不願多說，回應希望把焦點放回自己身上，又問她是否很快也能收到恭喜？她說有好消息會公開，自己現在忙工作，要花時間成立自己的時尚品牌，拚事業第一。

(中時電子報)