空品拉警報，台中市陷入霧城，環保局提醒，直到8日前西半部空品都不良。（盧金足攝）

台中空氣品質拉警報，16個空品監測站中，竟有12個顯示為紅害，對此情況，環保局長表示，已啟動應變政策，而市長盧秀燕也在臉書發文，打擊空汙，長期抗戰絕不懈怠，非長時期更要落實空汙防制。

今日下午1點台中市16個空品監測站，高達12個空品監測站顯示為「紅色」等級，代表對所有族群不健康，4個空品站為「橘色提醒」對敏感族群不健康。爭好氣聯盟發起人許心欣說，去年秋冬以來，空汙最嚴重的一天！今天中部空氣糟成這樣，中市府有加強緊急防制嗎？有進一步要求汙染源減排嗎？若只用昨天預警二級的應變方式，會有用嗎？

環保局長吳志超表示，啟動預警二級防制措施應變，包含通知前30大固定汙染源自主降載、通知營建工地加強道路洗掃街作業、出動各區稽查人員加強汙染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝，加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導等，以減緩空品惡化，並橫向通報各局處周知所屬機關學校單位，配合執行防制措施、調整戶外作息。

環保局指出，未來二天空氣品質仍有惡化機會，將持續監控空氣品質並執行應變措施，提醒民眾隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，請減少劇烈活動，避免戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。

台中市長盧秀燕也在臉書發文指出，台中市府啟動預警二級防制措施，籲請市民朋友做好防護措施，「我們不只要求中火改善，更持續推動不同改善對策」，如4大超商、咖啡店與超市騎樓全面禁菸，增加電動車、加強機車排氣管制、加強重大汙染源稽查、營建工地管制、廣設空品感測器等，非常時期更要落實空汙防制。

(中時 )