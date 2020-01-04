北市一名30歲邱姓男子，上周在推特上看到一對情侶檔貼文聲稱要舉辦生日趴，邱男立刻與對方連繫，並以網路轉帳5000元報名參加，但原定舉辦日期過了2天之後，邱男卻仍未收到消息，也連絡不上對方，更沒收到退款，才驚覺遇上詐騙。

新北市另名26歲劉姓男子，日前加入同性交友APP後，認識一名暱稱「大聖」的男子，並互加為LINE的好友，該男表示自己有在從事中泰式按摩，不斷向劉男推銷，劉男一開始拒絕，直到近日才答應。

大聖表示，按摩每次180分鐘收取2000元，並聲稱要確認劉男是否為警方喬裝人員，要求他先至ATM前操作匯款，然後又要劉男至超商購買5萬元的CASH卡當作風險金，再將序號及密碼拍照傳給他。

劉男依指示辦理後，又有一名自稱黑道的男子在電話中恐嚇，要求劉男再購買8萬元CASH卡當作酒店風險押金，劉男前後共購買10筆遊戲點數，合計遭詐13萬元後，才驚覺被騙報案。

警方表示，這種詐騙手法不僅是傳統專人在網路社群或論壇放美女、帥哥照片，更隨著網路舉辦各式名目的Party、按摩、伴遊及吃飯服務等，再要求先購買遊戲點數或代碼繳費避免警方查緝，等到被害人不願意再購買時，還會有自稱黑道分子的恐嚇電話。提醒民眾應提高警覺慎防被騙，此外，遊戲點數已經成為犯罪集團的金流管道，切勿聽信歹徒要求前往購買。

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(中時 )