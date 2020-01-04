前新北市長朱立倫近來投入輔選，行程滿檔，但儼然成為藍營的最強母雞！連前總統陳水扁都稱朱將是未來2024民進黨的敵手。近來，更有媒體表示，由於朱的崛起，已引起國民黨總統候選人韓國瑜的警覺心，很有可能選後，聯合國民黨主席吳敦義卡朱到底！

陳水扁日前曾在臉書發文，認為2024將是桃園市長鄭文燦及新北市前市長朱立倫之爭。對此，朱立倫受訪時指出，「現在每一天都全力以赴，好好爭取勝選，不要有任何的失敗主義、敗選模式」，將爭取2020勝選視為主要目標，未正面回應2024選舉。

據《新新聞》報導，選戰後期，國民黨在朱立倫投入選戰後，原本低迷的選情有慢慢回穩住，朱可圈可點的表現，已儼然成為藍營2024最強人選。但朱的崛起，也引起韓國瑜的警覺心，韓或將選後聯合吳敦義來「卡朱」，而最有可能的方式，就是挺吳敦義續任黨主席，兩人一起將「正常倫」變為「邊緣倫」。

對此，黃創夏接受《TVBS》新聞採訪表示，韓國瑜在選後，若罷免高雄市長沒成功，就有可能還是國民黨內的領頭羊，因此他不會讓朱立倫有成為共主的機會。

(中時電子報)