財團法人台中市棒球教育基金會經營管理的台中市台灣人壽成棒隊，因市議會要求基金會公布財務收支明細遭拒，導致調查期間市府1000萬元補助款遭凍結，但其餘市府協助向體育署、民間企業爭取的3275萬元補助均已到位，基金會卻自今年1月1日起暫停球隊相關薪資、訓練及賽事，市府3日再去函基金會，要求依章程審慎妥處球隊營運，保障球員權益。

運動局指出，基金會去年已接受體育署補助775萬元、台灣人壽等民間企業補助2500萬元，高達3275萬元經費均已到位

，基金會不應以1000萬補助款遭凍結為由，對外釋出解散訊息，年關將至，基金會應以球員、教練的權益為重，優先保障40多名隊職員工作權。

此外，市議會決議調查台中市棒球教育基金會2015至2018年財務狀況，但基金會遲未提供，導致1000萬元補助款遭凍結，基金會應盡速配合市議會調查，釐清事實，以利早日撥付補助款。

運動局表示，台中市台灣人壽成棒隊為中華民國棒球協會所屬「社會甲組」棒球隊，依財團法人台中市棒球教育基金會捐助章程第二條規定，基金會以推廣棒球運動教育及培訓為宗旨，依有關法令規定辦理經營管理棒球隊等業務，市府昨日已再次函請基金會確實依據章程旨意，保障球員參賽權益。

(中時 )