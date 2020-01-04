美國聯邦通訊委員會(FCC)表示，將於2020年2月3日前接受公眾對於中國通訊大廠華為與中興通訊涉及國家安全威脅的評價。

外媒報導指出，2019年11月，FCC基於國家安全考量，一致通過禁止美國地方電訊商使用政府提供的85億美元資金，去購買華為與中興的產品。華為就有關決定，向美國上訴法庭挑戰有關決定。為此，FCC在做出最後回應前，向公眾作出上述諮詢。

(工商 )