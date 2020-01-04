美FCC就華為、中興涉國家安全諮詢公眾意見 14:202020/01/04 工商 李書良 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯邦通訊委員會(FCC)表示，將於2020年2月3日前接受公眾對於中國通訊大廠華為與中興通訊涉及國家安全威脅的評價。 外媒報導指出，2019年11月，FCC基於國家安全考量，一致通過禁止美國地方電訊商使用政府提供的85億美元資金，去購買華為與中興的產品。華為就有關決定，向美國上訴法庭挑戰有關決定。為此，FCC在做出最後回應前，向公眾作出上述諮詢。 (工商 ) #華為 #美國通訊 #中興 #FCC 也許您會感興趣 推薦閱讀 沒在怕！誓師歐洲 華為出奇招狂打美 00:022019/12/31 國際 中興電三大事業起飛 營運添翼 04:102019/12/31 證券．權證 法人估明年EPS上看3元 中興電今股價大漲 11:382019/12/31 財經 老美追殺不會停！ 華為2020面臨4大考驗 22:202019/12/31 財經 徐直軍：華為2020年生存第一 04:092020/01/01 焦點新聞 新聞分析－華為想殺出血路 5G業績是關鍵 04:102020/01/01 全球財經 《延禧2》魏瓔珞女兒清純受封氧氣女神 光頭震撼反差照絕美 12:142020/01/02 娛樂 中興大學AI結合農業 助產業升級 04:102020/01/03 企業經營 中興森林系與自然為伍？高科技3D列印顛覆想像 18:282020/01/03 聊新事 混血小三生子搏上位失敗 大亨正宮發文：原諒你 11:132020/01/04 娛樂 財經熱門新聞 美股遭川普謀殺？專家爆牛市致命要害 - 財經 2020驚現黑天鵝！美股大暴殺 台積電ADR慘崩 - 財經 三星搶發3奈米贏了？ 這資料一曝光...台積電竊笑 - 財經 川普要去北京…陸慌了？專家曝驚天陰謀 - 財經 【大聯大收購文曄1】小股東喊冤求償無門 砸500多萬倒賠出場 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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