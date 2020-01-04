This is what 40 points in three quarters looks like. pic.twitter.com/ZfWEndVUV8 — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 4, 2020

本季首次在湖人主場遭遇老東家鵜鶘的「一眉哥」安東尼戴維斯，4日貢獻全場最高46分，外加13籃板，幫助湖人123比113轟翻鵜鶘，棒打老東家毫不留情，也讓仍無復出時間表的去年狀元「爆鞋哥」錫安威廉森，只能坐在板凳搖頭！

光在首節，詹姆斯就傳8次助攻，丹尼格林也成最大的受益者，單節三分球投6中5、獨拿17分，安東尼戴維斯也有12分進帳，幫助湖人打完首節，輕鬆取得42比30領先，來到下半場，換成安東尼戴維斯徹底發威，完全不給老東家面子。

因為安東尼戴維斯第3節完全爆發，除了在籃下單打無人可擋，更在三分線外頻頻開火，反觀鵜鶘此節熄火，轉眼就讓湖人擴大領先到20分以上，安東尼戴維斯單節進場19分，打完前3節，湖人105比83大幅領先，比賽提前已無懸念。

安東尼戴維斯全場21投15中，含三分球5投3中，13罰全進，得到如此高分毫無僥倖，丹尼格林也替湖人貢獻25分，「小皇帝」詹姆斯17分、15助攻與8籃板；鵜鶘則以「球哥」朗佐鮑爾23分最高，英格拉姆22分，摩爾16分。

(中時 )