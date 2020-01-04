2020大選投票前最後周末，國民黨總統候選人韓國瑜、前新北市長朱立倫在台南市歸仁運動公園，與洪秀柱等6名國民黨台南市立委候選人將合體造勢，展開選前最後階段的衝刺，選將們大聲疾呼「翻轉台南」、「下架民進黨」，現場氣氛沸騰到最高點。

鑑於國軍黑鷹直升機墜機造成8名將士罹難，下午1點55分聯合造勢活動正式開始後，洪秀柱還與陳鎮湘等10位退役將軍，共同帶領民眾為黑鷹罹難將士默哀30秒，表達對罹難者追悼及為傷者祈福。

(中時 )