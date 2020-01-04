洪秀柱率10退將 為黑鷹罹難將士默哀 14:112020/01/04 中時 洪榮志 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨台南市立委候選人洪秀柱（右六）與陳鎮湘等10位退役將軍，帶領民眾為黑鷹罹難將士默哀30秒，表達對罹難者追悼及為傷者祈福。（洪榮志攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020大選投票前最後周末，國民黨總統候選人韓國瑜、前新北市長朱立倫在台南市歸仁運動公園，與洪秀柱等6名國民黨台南市立委候選人將合體造勢，展開選前最後階段的衝刺，選將們大聲疾呼「翻轉台南」、「下架民進黨」，現場氣氛沸騰到最高點。 鑑於國軍黑鷹直升機墜機造成8名將士罹難，下午1點55分聯合造勢活動正式開始後，洪秀柱還與陳鎮湘等10位退役將軍，共同帶領民眾為黑鷹罹難將士默哀30秒，表達對罹難者追悼及為傷者祈福。 (中時 ) #罹難 #將士 #黑鷹 #洪秀柱 #10 也許您會感興趣 推薦閱讀 黑鷹失事／多國使用 UH-60M黑鷹直升機 11:432020/01/02 軍事 黑鷹失事／全球黑鷹5年摔10架 台灣2年2事故 至少14人罹難 11:572020/01/02 政治 黑鷹失事／黑鷹迫降 蔡緊急取消下午屏東助選行程 12:392020/01/02 政治 黑鷹失事／內政部：14架空勤黑鷹停訓特檢 15:412020/01/02 政治 黑鷹失事／黑鷹迫降釀嚴重傷亡 蘇揆：國家重大損失 15:592020/01/02 政治 直-20vs.黑鷹 誰比較厲害 04:092020/01/03 焦點新聞 2度墜毀 全數停飛特檢 01:212020/01/03 政治要聞 黑鷹失事／綠網軍帶風向扯馬英九 羅智強怒轟：沒人性！ 09:042020/01/03 政治 黑鷹飛官葉建儀殉職 老家親友悲傷難過 12:392020/01/03 社會 黑鷹失事／黑鷹直昇機失事訊息亂 侯友宜：全轉述軍方 12:562020/01/03 政治 政治熱門新聞 一張圖讓韓粉集體爆淚 大喊：我們只能靠你了 - 政治 直播》韓國瑜台南造勢登場 人潮俯拍圖撼韓黑！ - 政治 林靜儀闖大禍 英粉怒：輸了都妳害的！ - 政治 1／11後 網：PTT將全面轉向？ - 政治 彭文正爆：張善政、蔡英文證書差別在哪？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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