六大提問包含保障勞工退休生活、增加休假降低工時、要求落實基本工資2024年漲到三萬元、降低籌組工會門檻、反對派遣要穩定雇用、廢除仲介制，國對國直接聘用，以及一個要求，也就是解決國道收費員問題。（趙婉淳攝）

2020工鬥團體下午集結於國民黨中央外面，展開全國勞工大遊行。（趙婉淳攝）

2020工鬥團體今天齊上街頭舉辦「全國勞工大遊行」，在國民黨中央外集結，沿路行經親民黨、民進黨中央，最後將到立法院前，強烈抗議四年兩次修惡勞基法。工會幹部下午在出發前對蔡韓回應「六提問一要求」答案表達遺憾，因為若遮住候選人姓名，發現內容大同小異，痛批都在迴避訴求，高呼「勞工要承諾、不要芒果乾、拒收芭樂票」，要求所有候選人「盡快補考」。

由全台各地工會集結的2020工鬥團體，日前對國民黨、民進黨、親民黨總統候選人韓國瑜、蔡英文、宋楚瑜提出「六提問一要求」，截止日前收到韓、蔡回應，宋則趕在今天上午補交。現場也上演行動劇，由工會成員套上韓國瑜、蔡英文、宋楚瑜頭像照片，向三黨總統候選人說明訴求。

新北市產業總工會理事長洪清福砲轟，這次大選沒有任何政黨修先考量勞工議題，各黨不分區立委代表排序在很後面或者根本沒有列入，強調今天勞工若不站出來，所有政黨都不會理睬勞工，勞工要團結，不然政府根本不在乎。

其中「六提問」，包含是否願意所有受雇者都增加7天國定假日、基本工資在2024年調漲至3萬元、降低工會籌組門檻至10人或是員工人數1／2、立法促進直接雇傭並協助派遣轉正、廢除移工私人仲介制度及增加勞工退休保障包含保證勞保年金不修惡、勞退新制雇主提撥提高至9％等；「一個要求」則是立刻解決國道收費員案。

(中時 )