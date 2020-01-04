賴淑苓（左一）表示，剪髮對她們而言只是舉手之勞的事情，卻可以帶給他人滿滿的笑容。（張毓翎攝）

志工幫忙民眾搬運物資。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁（左二）頒發感謝狀給每年前來提供義剪的張蔡春美（右二）。（張毓翎攝）

溪口鄉公所結合天臺殿和社會善心人士，迄今第6年舉辦寒冬送暖活動；4日嘉義縣長翁章梁親臨天臺殿發放紅包和民生物資，提前向300位的弱勢朋友賀年，他特別感謝廟方及眾人的慷慨解囊，並期盼這股愛心力量能傳遞到各個角落，讓受惠的弱勢家庭，內心加倍溫暖。

鄉公所統計今年參與的善心人士、廟宇、企業家，再加上自行發放的捐贈者共有40個，其中許多都是在地溪口人，事業有成後回饋鄉里的企業家，另外， 今年發放對象包括獨居老人、低收入戶、中低收入單親兒少家庭、弱勢兒少家庭、中低收入重度身障家庭等。

翁章梁表示，天臺殿是民眾重要的宗教信仰中心，他也期許廟方未來能成立文化館，介紹廟裡400多年的歷史文化，廟方每年舉辦獎助學金及寒冬送暖活動，都有許多善心人士共襄盛舉，他相信這股愛心力量一定繼續傳播、延續下去，讓更多的弱勢家庭感受到社會的溫暖。

今年主辦單位準備40萬元現金及物資給300位弱勢溪口鄉親，另外，每年前來提供義剪的張蔡春美、賴淑苓，她們每次小小善行都帶給民眾大大感動；賴淑苓表示，剪髮對她們而言只是舉手之勞的事情，卻可以帶給他人滿滿的笑容，因此何樂而不為呢？

(中時 )