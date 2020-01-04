天使隊季外聘來新教頭麥登(Joe Maddon)，麥登執掌小熊隊時期以多變的策略著稱，他每場對打線的細心微調甚至到了球員有點煩的程度。對於罕見的「二刀流」球員大谷翔平，麥總會如何調度呢？

麥登說：「別把球員當成陶瓷娃娃，因為他們不是。大谷身經百戰也熬過了復健，現在該是繼續當個棒球員的時候了。我覺得有時候我們對球員保護過頭。而且這傢伙是很特別的。」

依照第一年的安排，大谷在先發投球的當日就不會打擊。麥總認為可以讓大谷投球時兼任指定打擊，畢竟國聯投手也是這樣。麥登說：「這樣他每季起碼多出50次打數，這不是很好嗎？」而且可以提前取得二刀流身分(投球滿20局、DH滿20場)。

大谷旅美生涯打擊210場，累積40轟、123打點，整體攻擊指數0.883僅次於卓奧特(Mike Trout)、阮棟(Anthony Rendon)兩位MVP級隊友，不讓他多打幾場實在可惜。只是天使總管艾普勒(Billy Eppler)仍有顧忌，到時候要再看看醫療團隊的意見。

(中時電子報)