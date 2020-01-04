黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統第一輪先唱歌，接著從行李箱拿出假鈔狂灑。（呂妍庭攝）

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統因選舉公報印黑白，大駡總統蔡英文。（呂妍庭攝）

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統在政見會場狂灑假鈔，造成滿地紙屑。（呂妍庭攝）

郭瑞豐強調他反同婚，當選後會促朝野一同修法。（呂妍庭攝）

傅大偉先向黑鷹直升機殉職軍士官致敬，隨後提出自己多項政。（呂妍庭攝）

王美惠說自己是看得到、找得到，服務得到，呼籲大家集中選票支持她當選。（呂妍庭攝）

戴寧除細數從政10年所推動的政績，也說她不開空頭支票，堅持清流政治。（呂妍庭攝）

蔡永泉說會爭取推動雙語教學，延攬國際人才來台，以奠定台灣的全球競爭力。（呂妍庭攝）

陳泰山著「五星」軍裝現身，一上場就高喊「反共、獨立」。（呂妍庭攝）

凌子楚說，嘉義縣市應合作，找出土地做科學園區。（呂妍庭攝）

嘉義市立委政見發表會4日登場，因傅大偉尚未到場，僅7位候選人合影留念。（呂妍庭攝）

嘉義市立委政見發表會4日登場，8位候選人依抽籤順序上台發表政見和理念，相較其他競爭對手表現中規中矩，無黨籍候選人黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統第一輪先是唱歌、狂灑假鈔，吃起零嘴「鎖仔條」，第二輪開頭先批嘉義市選委會沒幫候選人準備便當，讓他肚子餓，接著又駡立委選舉公報印黑白是擺爛、無能，數度高聲痛駡總統蔡英文，表現讓大家開了眼界。

嘉市政見發表會分兩輪，每輪12分鐘，發言順序分別為國政黨郭瑞豐、國民黨傅大偉丶民進黨王美惠、無黨籍戴寧、無黨籍候選人蔡永泉、無黨籍陳泰山、無黨籍凌子楚和無黨的黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統。

郭瑞豐強調他反同婚，當選後會促朝野一同修法，如果選上立委會把薪水一半捐出來，做公益和協助弱勢團體，更提倡肝癌用藥應由健保給付。到第二輪發言，

郭瑞豐認為選立委要有格局，要有國際和前瞻性，反批對手的政見多在地方建設，直言這不是選里長、議員，要大家不要被藍綠綁架。

傅大偉先向黑鷹直升機殉職軍士官致敬，隨後提出自己多項政見，並強調他反對台中火力發電，造成嘉市的空氣汙染，更就《毒品危害防制條例》部分條文修正案再槓王美惠，質問王「妳能容忍5公克以下的毒品進入校園嗎？」，另外傅大偉也重申如當選，一定會跟市長黃敏惠配合，就鐵路高架化38億多的自籌款，要求中央全額補助。

王美惠先談長照、爭取延長青年就業貸款還款年限、放寬就業貸款等，另提倡把嘉舊監圍籬拆掉，融入社區，希望未來能加速推動北港路的開發，至於鐵高自籌款，王美惠說如當上立委，會跟中央爭取。到第二輪，王美惠談到自己的家庭和經歷，一度哽咽，重申自己是看得到、找得到，服務得到的王美惠，呼籲大家集中選票支持她當選。

戴寧除細數從政10年所推動的政績，也說她不開空頭支票，堅持清流政治，強調自己能有這麼多政見被首長所接受，就是因為她政策方向正確，且符合大眾利益，尤其做到「人和」，重申她對嘉市夠了解，並以嘉市和新竹市同年升格後至今的狀況來對比，「嘉市的窘境就是台灣的窘境」，指嘉市要爭取科學園區已緩不濟急，應把嘉縣4個工業園區的人引來嘉義市，喊嘉義市應爭取AI產業，做AI孵化器。

蔡永泉說自己為選立委已準備10年，指現行黨籍立委已成派系的工具，沒辦法真的表達民意，大黨在國會過半，卻輕視民意，為所欲為。說同樣是鐵路高架化，台中市自籌款才8億多，嘉市要38億元，「大細漢差這麼多」，強調嘉市零負債不代表就是有錢，當選後會和市府一起跟中央爭取零自籌。另蔡永泉也說會爭取推動雙語教學，延攬國際人才來台，以奠定台灣的全球競爭力。

陳泰山著「五星」軍裝現身，一上場就高喊「反共、獨立」，言談中不斷強調台灣應了解本身的戰略位置，指台灣目前的國際環境困難，「有誰可以靠？」，認為台灣應擁有自己的核子彈、原子彈，要大家反侵略、反併吞。

凌子楚則是從嘉義市歷史文化談起，提到30年前嘉市跟新竹市同步升格，但因為竹科的關係，新竹市加流動人口已成長到近50萬人，嘉市停在26萬人，且新竹市自有財源是嘉市的2倍，認為嘉市發展得早，卻受到限制，所以縣市應合作，找出土地做科學園區，凌子楚還說，他就是政黨惡鬥犧牲者和抹黑倖存者，這次他單純想讓政治善良、簡單，所以每天公布選舉財務支出，力求透明公開。

黃宏成在第一輪提著皮箱進場，唱了改編歌詞的歌曲後，打開皮箱拿出假鈔大撒幣，接著點名大陸國家主席習近平自問自答，接著邊說吉祥話，邊吃自己販賣的「財神鎖仔條」，配了幾口水不忘誇真好吃，隨後做起工商服務。第二輪黃宏成說自己5點多就來了，先批選委會沒幫他準備便當，隨後拿年自製假菸，邊唱邊諷刺蔡英文，玩起腦筋轉彎遊戲後，突然大駡中選會把政黨票印彩色，候選人印黑白「什麼意思？」，是無能、腐敗，涉及歧視，今年的選舉違憲、無效。

(中時 )