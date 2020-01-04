大政治大爆掛-無色覺醒》林靜儀叛國說、王定宇黑鷹亂消息 綠假消息大本營？ 14:272020/01/04 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文競選辦公室發言人、民進黨立委林靜儀接受《德國之聲》專訪主張「統一恐構成叛國」引起軒然大波；綠委王定宇在黑鷹直升機失事當天，在臉書稱已找到迫降的直升機，並且包括參謀總長沈一鳴已獲救，並送醫救治中，許多媒體也引用此說，不過隨後軍方否認，表示訊息錯誤，林靜儀叛國說、王定宇黑鷹亂消息，綠營才是假消息中心大本營？ 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #林靜儀 也許您會感興趣 推薦閱讀 台獨風暴／香港人不適用《難民法》 林靜儀說出真相 11:542020/01/03 政治 台獨風暴／林靜儀叛國說惹議 學者：她太誠實了 14:002020/01/03 政治 大政治大爆掛-無色覺醒》 軍人本色 殘骸指揮若定 生死緊護總長 14:102020/01/03 政治 昨日國殤今改國號？韓粉一句話怒嗆民進黨！ 15:382020/01/03 政治 批林靜儀軍喪時政治鬥爭 蔡正元：辭發言人就算查水表已結案？ 15:462020/01/03 政治 快評／林靜儀下台不是說錯話？而是錯在說實話！ 16:112020/01/03 政治 倡統叛國說惹議 林靜儀辭發言人 04:092020/01/04 焦點新聞 陸涉台專家： 林靜儀和蔡唱雙簧 04:092020/01/04 焦點新聞 蔡正元批軍殤操作選舉 籲民進黨開除林黨籍 01:212020/01/04 政治要聞 不只「叛國說」！林靜儀竟還說過這些「驚句」 11:012020/01/04 政治 政治熱門新聞 一張圖讓韓粉集體爆淚 大喊：我們只能靠你了 - 政治 直播》韓國瑜台南造勢登場 人潮俯拍圖撼韓黑！ - 政治 林靜儀闖大禍 英粉怒：輸了都妳害的！ - 政治 1／11後 網：PTT將全面轉向？ - 政治 彭文正爆：張善政、蔡英文證書差別在哪？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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