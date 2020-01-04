蔡英文競選辦公室發言人、民進黨立委林靜儀接受《德國之聲》專訪主張「統一恐構成叛國」引起軒然大波；綠委王定宇在黑鷹直升機失事當天，在臉書稱已找到迫降的直升機，並且包括參謀總長沈一鳴已獲救，並送醫救治中，許多媒體也引用此說，不過隨後軍方否認，表示訊息錯誤，林靜儀叛國說、王定宇黑鷹亂消息，綠營才是假消息中心大本營？

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