「班長專業戶」李興文育有二兒，長子李堉睿（Max）去年鬧出夜宿IKEA事件後，今(4日)又爆疑違反《選罷法》不得在投票日前10日公開任何民調的規定，稍早他自行下架昨上傳的街訪片，改PO一支吃地瓜哀悼黑鷹失事的影片，並在影片敘述處寫下：「希望所有政治節目、新聞在這10天內也都沒有做關於選舉的任何言論」，最後Hashtag「言論自由」。

相當熱衷於拍Vlog的李堉睿，昨上傳了一支在街邊隨機採訪路人的影片，並詢問民眾對於即將到來的總統大選傾向，引發外界好奇此舉是否違反《選罷法》規定，在1月1日零時到選舉當天11日下午4時不得公開任何民調資料，最重可罰500萬以下罰款。

對此，李興文方面暫時沒回應，李堉睿稍早則下架了這支影片，改上傳自己聊悼念黑鷹墜機事件的Vlog，他在敘述處寫下：「直升機本身就不是太安全的交通工具，還有未來有可能的發展出來的交通工具」，對於街訪片風波，李堉睿表示：「昨天的下架了，不曉得是不是只准州官放火，不許百姓點燈？希望所有政治節目、新聞在這10天內也都沒有做關於選舉的任何言論」，以言論自由四字自保，但稍後他又二度下架影片，令人好奇目前狀況。

(中時電子報)