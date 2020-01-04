超常見的調味料黑胡椒，不只是廚房的必需品，其實對健康也是好處多多。根據多項研究指出，吃黑胡椒有七大好處，其中包括，降低血糖、降膽固醇、誘導癌細胞的死亡以及促進腸道健康等。

萬用調味料「黑胡椒」除了能增添食物的風味之外，對健康也有很多好處，根據健康網站《healthline》統計多則研究顯示，吃黑胡椒對身體的益處有這些。

一、高抗氧化劑

吸菸、空汙等狀況，都是造成人體自由基過量的原因，而黑胡椒中富含有效的抗氧化劑「胡椒鹼」，有助於防止自由基對細胞的損害。

二、具抗炎特性

黑胡椒之中含有一種活性化合物，已被證明能減少動物的炎症。不過，目前仍無臨床實驗能夠確定，對人類的影響是否相同。

三、對大腦有益

在動物研究中，黑胡椒的提取物改善了腦部疾病的症狀，但目前仍缺乏臨床實驗，來驗證這份研究的結果對人的影響。

四、可降低血糖

動物實驗的結果得知黑胡椒提取物可降血糖，但在人體實驗上，除了胡椒鹼之外，同時也有攝取其他的營養素，雖結果顯示胰島素的敏感性提升了，但兩者的關聯仍需要更多實驗來證明。

五、可降膽固醇

在動物研究中黑胡椒具被降膽固醇的功能，研究人員相信，黑胡椒中的成份，也能降低三酸甘油脂以及低密度膽固醇。

六、具抗癌特性

黑胡椒中含有一種活性化合物，具研究結果顯示，它能減緩癌細胞複製的速度，並能誘導癌細胞的死亡，但其抗癌效果仍未有臨床實驗證實。

七、其他

黑胡椒可幫助身體吸收需營養素，且根據初步研究顯示，它還能幫助促進腸道健康，緩解疼痛以及減少食慾。

(中時電子報)