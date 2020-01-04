招魂儀式進行到一半時，有家屬突然放聲大哭，其他家屬及軍方人員趕緊上前安撫。（胡健森攝）

罹難的者家屬們站在入山口，舉著布幡、衣物，為亡者招魂。（胡健森攝）

任務結束回家了！ 黑鷹墜毀8殉職 家屬招魂淚崩

釀成8死5傷的空軍UH-60M黑鷹直升機墜機事故，罹難者家屬今天前往距離失事地點最近的渭水之丘招魂。儀式進行中，參謀總長沈一鳴的兒子，連擲2次都擲無筊，直到夫人上前說話才順利擲出聖筊，在場其他家屬見2人鶼鰈情深，不禁當場淚崩。

這場招魂儀式除了參謀總長侍從官黃聖航的遺體已經返回老家，家屬表達要自己舉辦後續事宜，其他7位罹難者家屬都各自捧著罹難者靈位到場。原本家屬們還能強忍悲痛，小聲地啜泣，但招魂儀式進行到一半時，有人突然放聲大哭，這份情緒瞬間感染到其他的家屬，一時之間哭聲大作，其他陪同家屬及軍方人員也趕緊趨前安撫家屬們的情緒，在場協助的工作人員及媒體記者見狀也不禁眼眶泛紅。

招魂儀式出現小插曲，各將士家屬指派1人上前擲筊，但總長兒子一連擲了2次卻都擲無筊，直到夫人上前向丈夫喊話，才終於擲出聖筊，在場其他家屬見狀，當場淚崩，可見最放心不下的就是夫人。

儀式結束後，總長的兒子捧著牌位第一位走出會場，其他將士家屬緊跟在後，現場同袍立刻喊出「敬禮！」，向這些殉職的八名英勇將士致意，家屬則哭喊：「任務結束了，我們回家了」，場面非常哀戚。

(中時電子報)