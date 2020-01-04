運安會已完成黑鷹黑盒子的判讀，並釋出失事直升機動力系統沒問題、關鍵在最後30秒等訊息，資深飛行員表示，根據現有資訊來看，幾乎可判定就是可控飛行撞地事故，即飛機正常，但因為一些失誤，例如飛行員空間迷向等原因造成失事，但若黑鷹比照美國有配備地面迫近警告系統，前天的悲劇就可避免。

國家運輸安全調查委員會已完成失事黑鷹飛行記錄器（俗稱黑盒子）的判讀，並將資料移送給國防部，運安會主委楊宏智表示，初判失事黑鷹的動力系統沒問題，墜毀關鍵在最後30秒，並稱飛行員在最後曾試圖拉升但失敗。

不具名的資深飛行員表示，從飛安會釋出的有限訊息來看，直升機本身應該是沒有問題，尤其機械故障通常會有反應時間，不至於在30秒內才發現，因此整起事故應是典型的可控飛行撞地事故（CFIT），即飛機正常，但因為一些失誤造成失事，例如雲霧突然飄過來造成飛行員錯覺或空間迷向等，等到發現前方有障礙物已經來不及。但他也強調，確定的事故原因還是要還原飛行員機艙內的對話。

該名資深飛行員指，要避免可控飛行撞地事故，最簡單的就是裝地面迫近警告系統（GPWS），當飛機接近障礙物時會自動發出警示，讓飛行員能提前做出反應，美國的黑鷹直升機就配備有地面迫近警告系統。

資深飛行員表示，高空環境複雜多變，必須靠安全輔助設備，才能將失誤降至最低，台灣的黑鷹直升機當初為何沒買地面迫近警告系統，原因應該了解，且更重要的是亡羊補牢，避免悲劇再度發生。

(中時電子報)