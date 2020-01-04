2020台灣燈會在台中，樂來樂精彩！位在文心森林公園的副展區天天都吸引大批賞燈人潮，市府觀旅局特別在4、5日兩天晚間6時至8時在戶外圓滿劇場，推出由台北爵士大樂團隊青年團帶來一連串適合孩童欣賞的曲目，民眾來賞花燈，還能享受浪漫的爵士之夜。

觀旅局表示，台北爵士大樂團隊青年團成立於2008年，樂團陸續由薩克斯風演奏家李承育、張坤德，以及鋼琴演奏家烏野薰擔任樂團指揮及音樂總監，團員集結國內喜好爵士大樂團的大專院校生及社會人士，定期舉辦年度公演，並受邀文化就在巷子裡、中正紀念堂-藝起來中正、台北爵士音樂節、台中爵士音樂節、爵士大樂團嘉年華、九份昇平戲院等爵士舞台演出。

燈會副展區的節慶嘉年華燈區，搭配重要節慶活動提供國內外民眾創新體驗，原定聖誕節至元旦期間光之森林的夢幻場景，每隔半小時的飄雪讓民眾流連忘返，為回應廣大民眾期待，市府決定下好下滿至燈會結束，讓夢幻雪景成為今年童趣樂園最浪漫的場景，搭配周邊唯美光環境，彷如置身國外。

觀旅局指出，在繽紛世界燈區，除可看到可愛胖嘟嘟圓滾滾的熱帶水果鳥外，還能聞到淡淡的天然水果香。結合專業香氛的嗅覺環境識別技術和科技設備，文心森林公園是知名奧羅曼(AAM)戶外天然香氛體驗場域的全球首例，歡迎民眾前往，感受前味有澄香、中味為西柚、後味是茉莉香的純天然西柚香氛。

這次副展區65天展期，安排超過百場以上大小表演，周間一至五在節慶嘉年華燈區光之森林前有台中街頭藝人表演，每逢假日在圓滿戶外劇場舞台上安排精彩卡司，1月6日、13日及20日還有3場台中特教學校慢啼雞樂團，為大家帶來滿滿感動。

(中時 )