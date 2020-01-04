代表光復高中參加家事類「教具製作」的學生劉邦安（左二）是該校首位參賽選手。（陳育賢攝）

108年全國高中技藝競賽各組項賽事近日全數落幕，新竹市共拿下14個金手獎及15個優勝，選手們在「車床」、「機電整合」、「板金」及「文書處理」奪得金手獎前5名，其中「車床」第1名的新竹高工鄧浩銘及「文書處理」第2名的新竹高商蘇語婕更獲教育部補助赴海外研修。

教育處指出，教育部每年都會舉辦全國高級中等學校技藝競賽，競賽共分為工業、商業、家事、農業及海事等5大類競賽類科，獲獎學生除了可以參加技優甄審升學管道，保送國立大學或科技大學，競賽網站上更提供數10家企業參與產學媒合，讓技藝競賽不再只是學生爭取保送科大的踏板，更能成為學生進入優良企業的途徑，發揮技藝競賽最大效益，培育國家未來技能人才，此次新竹市就有29位優秀學生獲獎。

其中，代表光復高中參加家事類「教具製作」的學生劉邦安是該校首位參賽選手，該組別75名選手中，只有3位男生參賽，劉邦安在傳統都是女生參賽的項目中，能夠榮獲金手獎第9名，創下光復幼保科有史以來最好成績，相當不容易。

教育處表示，市府每年投入1000萬積極推動技藝及職涯教育，2019年共開設70個國中技藝課程班級，約計1800名學生受益，更規畫「1區1職探」的技藝政策，包括2017年於山高中設置竹市第1所區域職業試探體驗中心，開設「商業類」設計及「家事類」餐飲課程。

此外，2019年再於建華國中設置第2所職探中心，開設「工業類」電子電機及化工課程，希望透過各項課程規畫，提供竹市國中小學生多元的職業試探機會，積極為紮根技藝教育努力。全國高中技藝競賽新竹市獲獎資料另公告於新竹市教育網。

(中時 )