美軍空襲巴格達國際機場，狙殺伊朗革命衛隊高階指揮官蘇雷曼尼。伊朗駐聯合國大使今天表示，美國此舉是戰爭行為，「回應軍事行動的方式就是採取軍事行動」。

伊朗駐聯合國大使塔赫特-拉凡奇（Majid Takht Ravanchi）接受美國有線電視新聞網（CNN）節目訪問時表示，美國擊殺蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）是「戰爭行為」。

他說：「我們無法閉上眼無視昨夜發生的事，我們絕對會報復，嚴厲加以報復。昨夜他們（美軍）藉恐怖手段行刺我方最高將領發動軍事戰爭，還想伊朗怎樣？我們不能裝聾作啞，必須也將有所回應。」

「對軍事行動的回應，就是採取軍事行動。誰執行？何時何地執行？以後就會揭曉。」

有美國媒體研判，伊朗的報復程度必須足以反映蘇雷曼尼的地位，但又不會引起與軍事超強的美國陷入失控衝突，這類有節制的報復可能包括打擊美國外交人員或發動網攻。

「華盛頓郵報」報導，分析家與美國官員警告，伊朗可能採取各種可能的網攻，搭配傳統形式的致命攻擊。伊朗可能採取的戰術包括：癱瘓電腦化系統擾亂商業運作，如同2011到2013年他們對美國多家銀行的作法；也可能以惡意軟體洗掉資料，如同美方官員稱伊朗2014年對拉斯維加斯一間賭場所為。

德黑蘭的駭客也可能透過網際網路挾持重要機關，如同2013年滲透紐約州一座水壩的控制系統。

(中央社)