新北樹林區一工廠傳火警。

今下午2時許，新北市樹林區保安街一處工廠驚傳火警，現場竄出陣陣濃密黑煙，由於該工廠緊鄰興仁花園夜市，引起不少民眾側目，警消到場後立即控制火勢，所幸無人傷亡，目前火勢已撲滅，初判為工廠外堆積大量塑膠廢棄物無故起火燃燒，火勢並未延燒到廠房內，正在進一步釐清起火原因。

(中時 )