樹林保安街工廠驚傳火警 警消立即撲滅幸無人傷亡 15:162020/01/04 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今下午2時許新北市樹林區保安街一處工廠驚傳火警。（民眾提供／許哲瑗新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北樹林區一工廠傳火警。 今下午2時許，新北市樹林區保安街一處工廠驚傳火警，現場竄出陣陣濃密黑煙，由於該工廠緊鄰興仁花園夜市，引起不少民眾側目，警消到場後立即控制火勢，所幸無人傷亡，目前火勢已撲滅，初判為工廠外堆積大量塑膠廢棄物無故起火燃燒，火勢並未延燒到廠房內，正在進一步釐清起火原因。 (中時 ) #工廠 #火勢 #撲滅 #樹林 #保安 也許您會感興趣 推薦閱讀 金正恩保安全 對美採積極攻勢 04:102019/12/31 國際大事 森林野火延燒 澳洲小鎮數千人受困 14:212019/12/31 國際 新北樹林金屬加工廠大火濃煙竄天 無人受困 19:152019/12/31 社會 特斯拉上海工廠 擬2020年底前全面採用陸零件 19:432020/01/01 財經 閉嘴保安康 04:092020/01/02 論壇廣場 小貨車暗夜起火！疑為失竊車輛 10:362020/01/02 社會 高雄區域觀光元年啟動 葉匡時體驗鳳山、大樹美景 17:042020/01/02 旅遊 區域觀光元年啟動 高雄市副市長葉匡時體驗鳳山、大樹美景 18:472020/01/02 生活 員工監守自盜網路銷贓 遭警查獲 12:352020/01/03 社會 胡麻減產 麻油間榨油量受影響 04:102020/01/04 地方新聞 社會熱門新聞 沈一鳴兒招魂擲無筊 夫人「上前說話」秒聖筊家屬淚崩 - 社會 機上對2空姐動粗 奧客被逮 - 社會 黑鷹「黑盒子」完成解讀 國防部判讀後公布失事原因 - 社會 台中南屯貨車拖板車相撞 一男一女當場死亡 - 社會 北市男子不爽韓國瑜 競選海報寫「幹」被逮 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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