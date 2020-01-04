天后蔡依林（Jolin）近日忙著在台北小巨蛋開「Ugly Beauty」演唱會，昨（3日）晚來到演唱會第4場，Jolin賣力勁歌熱舞，把氣氛炒熱到最高點，不過卻傳出蔡依林疑似滑倒，好在她反應快，變成華麗的一字馬，對此，經紀人也向媒體還原當時狀況。

蔡依林近日忙開唱出道20周年全新巡演「Ugly Beauty」，Jolin舞台、服裝華麗，視覺與氣勢超壯觀，根據《Yahoo!名人娛樂》報導，昨迎接第4場演唱會的蔡依林卻傳出在唱《睜一隻眼閉一隻眼》時，在舞台上滑倒，對此，經紀人則表示，蔡依林因踩到舞者的汗滑倒「靠著本能的舞蹈反應，變成劈腿化解尷尬」，也讓外界見識到Jolin過人的臨場反應。

Jolin在演唱會上勁歌熱舞之餘，也找來鄧紫棋擔任嘉賓，雙姝合唱彼此的經典歌曲《說愛你》及《光年之外》，還互誇對方「小隻」，兩人同框更是嗨翻全場。

(中時電子報)