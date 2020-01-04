前漢翔公司董事長，空軍退役上將廖榮鑫剛在臉書發表貼文，他說，全球超過四千架的黑鷹直升機，總計重大失事10次，我們國家擁有60架，失事2架，是不是明顯太高？以此省思檢討。

以下是廖榮鑫臉書全文：

黑鷹事件的反思

當四周逐漸陰沈暗淡，理性悄然隱？了光線；

希望的火燭搖曳欲熄，我在孤獨中徘徊茫然。——拜倫

你們的理性與熱情，是你航行的靈魂之舵和帆。——紀伯倫

感性在猖狂，理性已滅亡。——諺語

此時此刻，對於殉職的同袍和受難的家屬，必定哀慟逾恆，完全無法接受，屬於感情世界的必然，我們必須充分理解並應俱同理慈悲。對於倖存者和家屬，歷經生死瞬間，想必驚恐猶存，兼容理性與感性之間，我們無法知道每個人的個別感受與調適狀況。

接下來，請容我們抽離讓人心酸的感性世界，回醒到真實的理性世界，想一想以下的問題：

1、全球超過四千架的黑鷹直升機，總計重大失事10次，我們國家擁有60架，失事2架，是不是明顯太高？為什麼？能不能儘快改善？（請參考空勤總隊在蘭嶼夜間後送任務重大失事前的「評估建議」與失事後的「調查報告」，剖析至清且明，應可尋獲答案。）

2、陸軍依據當時環境提出並建案獲得60架黑鷹直升機，以滿足作戰需求，此期間分別決定移編給空勤總隊及空軍各15架（任務不同、構型差異），這些決策是否經專業評估、合法程序及合理資源分配？這會造成什麼影響？？。

3、任何一種機型的換裝，必須嚴格審視換裝計畫、人才獲得（空地勤）、接裝執行、專業訓練、後勤資源及維保體系等？，方以為之。

因此，我們可以檢視這些稍遠的狀況，剛發生的重大事件，應視調查報告的漸次發布，再做討論，研提方案，以為改進，防範未然。

(中時 )