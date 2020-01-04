民進黨支持者的張智嘉，就特別幫莊競程設計Q版的人物造型，也成為莊競程的街頭分身。（馮惠宜攝）

距離投票日僅只七天，台中第五選區國、民兩黨立委候選人持續勤走基層拜票，國民黨立委候選人沈智慧4日在四民里長江麗慧陪同下，在社區懇託拜票，她向選民喊話表示，民氣可用，只要集中選票支持國民黨，一定可以贏回清廉政治。而莊競程有粉絲為他設計Q版人物造型，化身活動看板、明信片、或貼紙要吸引選民關愛的眼神。

沈智慧四日在四民里各個社區穿梭大街小巷，一路上快走或小跑握到每一雙手，過程中遇到熱情支持的民眾為她加油打氣，沈智慧說，1月11日拜託北區北屯區立委票投給3號沈智慧，否則就會危險。因為她補選重返立法院後，強攻猛打蔡政府，民進黨綠委上上下下都受不了。從蔡英文總統到府院黨，傾全力到北屯北區就是想要「殲滅國會頭號戰將」。沈智慧說，如果票不投出來，她也是危險的。

沈智慧也承諾選民她一定會在立法院做「盧市長最強國會助攻手」，繼續聯手打拼減少、再減少空氣汙染，大人小孩不要得肺腺癌，讓中部空氣更清新。

民進黨支持者的張智嘉特別幫莊競程設計Q版的人物造型，張智嘉說，他因為很關心這次的選舉，也很擔心台灣的未來，於是他就思考，到底能為他支持的政黨做些什麼？因為轉貼新聞沒人要看，於是他就想用畫可愛的畫像，來影響身邊的朋友，所以就開始畫了蔡英文，賴清德，以及很多位的民進黨立委人選。

張智嘉指出，莊競程長的很斯文，所以在繪製時要畫的比較細緻點，繪製大多是以比較可愛的風格，這樣可以吸引的年齡層可以比較廣，也比較好拉票。莊競程表示，非常感謝張智嘉幫他創作Q版造型，很多人看到後都覺得真的很像。他指出，希望大家給年輕專業的他一個機會，進入立法院。

(中時 )