寶山鄉的茶花班生產技術是技冠全國，茶花品種多達500種，生產量更是全國第一。（陳育賢攝）

為推廣新竹縣縣花「茶花」，新竹縣政府與寶山鄉公所4日在寶山鄉深井茶花園區舉辦「寶山鄉2020年茶花暨客家農特產品柑橘展售」活動。（陳育賢攝）

為推廣新竹縣縣花「茶花」與柑橘，新竹縣政府與寶山鄉公所4日在寶山鄉深井茶花園區舉辦「寶山鄉2020年茶花暨客家農特產品柑橘展售」活動，縣長楊文科表示，茶花位居「10大名花」之列，近年是寶山鄉的新興農業，希望藉由此次活動為寶山茶花與柑橘大力行銷。

縣府農業處長邱世昌表示，寶山鄉的茶花班生產技術是技冠全國，茶花品種多達500種，生產量更是全國第1，而寶山的柑橘則是竹縣「分布最廣、產量最高、產值最大」的農作物，不僅生產的柑橘種類多達10多種，評鑑出來的柑橘甜度平均能達到13、14度，品質相當高。

鄉長邱坤桶則表示，為了推廣茶花、讓民眾了解茶花，鄉公所此次精心設計了茶花大會考活動，讓民眾透過填寫考卷，了解茶花照顧方式，完成8個題目即可兌換1株茶花苗，限量1000株，使民眾了解如何種植茶花苗，讓茶花更加美麗。

縣長楊文科表示，歡迎大家在賞茶花的同時也可以來選購甜美可口的寶山鄉柑橘，縣府及公所一同大力推動，絕不讓柑橘滯銷，也特別與園區企業界溝通，期盼他們認領購買，協助農民將農產品行銷出去。

此外，農曆新年將近，活動還安排「新年橘利刮刮卡」，讓來訪的遊客能討個吉利並有機會拿到香甜多汁的柑橘，而參加好玩的茶花祕境闖關，可以兌換神祕小禮物、還有充滿創意的柑橘寶寶鑰匙圈DIY讓大小朋友一起發揮創意，現場民眾熱情報名柑橘剝皮競賽，讓鄉親把柑橘帶回家。

(中時 )