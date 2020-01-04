在美國總統川普下令之下，美軍出動一架MQ-9「死神」（Reaper）無人機成功斬首伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」司令蘇萊曼尼，而當地的伊拉克電視台首先曝光空襲畫面，其中蘇萊曼尼的座車在無人機空襲下，瞬間化成一團火球。

在美國總統川普下令之下，美軍出動一架MQ-9「死神」無人機成功斬首伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」司令蘇萊曼尼，當地官員指出他的遺體嚴重燒毀，全身只剩下右手的戒指可辨別出是他本人。

在伊拉克電視台推文「美軍對巴格達機場空襲，導致蘇雷曼尼與「人民動員」副指揮官穆罕迪斯殉職」影片中，可見蘇萊曼尼的座車遭「死神」火箭襲擊，而英媒《每日郵報》更指出，蘇萊曼尼的遺骸全身燒毀、不可辨識，僅剩下右手上的戒指可識別出是他本人。

العدوان الامريكي على مطار بغداد الذي ادى الى استشهاد الجنرال سليماني و الحاج ابو مهدي المهندس pic.twitter.com/M8jSQ6bt8N — قناة العهد (@AhadTv) January 3, 2020

此外，對於美軍的斬首行動，伊朗駐聯合國大使塔赫特-拉凡奇（Majid Takht Ravanchi）4日表示，美國此舉是戰爭行為，誓言報復，「對軍事行動的回應，就是採取軍事行動。誰執行？何時何地執行？以後就會揭曉」。

有美國媒體研判，伊朗的報復程度必須足以反映蘇雷曼尼的地位，但又不會引起與軍事超強的美國陷入失控衝突，這類有節制的報復可能包括打擊美國外交人員或發動網攻。

而「華盛頓郵報」報導，分析家與美國官員警告，伊朗可能採取各種可能的網攻，搭配傳統形式的致命攻擊。伊朗可能採取的戰術包括：癱瘓電腦化系統擾亂商業運作，如同2011到2013年他們對美國多家銀行的作法；也可能以惡意軟體洗掉資料，如同美方官員稱伊朗2014年對拉斯維加斯一間賭場所為。

(中時電子報)