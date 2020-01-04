民進黨總統候選人蔡英文（中）5日傍晚，將在桃園市舉行大型晚會，同時為提名立委候選人造勢。（本報資料照片）

選前黃金周日，藍綠齊聚桃園造勢！黑鷹事件後，國民黨總統候選人韓國瑜與民進黨總統候選人蔡英文5日都將到桃園輔選，韓預計中午到場，並且與桃園市6位候選人聯合造勢，蔡英文則是在傍晚於桃園區舉行大型晚會，也將與黨籍立委候選人同框。

國民黨桃園市黨部主委邱奕勝表示，5日總統候選人韓國瑜10點20分先到頭寮，之後將到蘆竹光明國小參加「榮耀翻轉 團結大會」，與6位立委候選人合體，這也是韓國瑜在投票前最後一次到桃園的造勢活動，「一定要把票催出來」，呼籲挺藍民眾11日要出來投票，評估至少2、3萬人會參加造勢活動。

邱奕勝表示，目前桃園選情穩定中成長，韓國瑜在桃園聲勢看漲，過去不想表態的民眾開始幫忙拉票，至於立委選情，他認為坐四望五搶六，愈接近投票時刻，「6個都有機會」。

至於民進黨部分，蔡英文也將在5日傍晚到桃園參加「勇敢自信護台同行桃園晚會」，會中將展現大團結氣勢，除蔡英文外，副總統陳建仁、黨主席卓榮泰、行政院長蘇貞昌及桃園市長鄭文燦等，都將到場，為黨籍提名的立委候選人站台造勢。

競總指出，預估2.5萬至3萬人到場，目前桃園選情穩定中成長，立委選情審慎評估，每位候選人都會做最大努力，而蔡總統在桃園選情，評估穩定領先但沒有鬆懈，預計9日還將來桃園車隊掃街拜票。

(中時 )