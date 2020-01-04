黃聖航胞兄替弟弟挑選的照片，是當年黃聖航剛掛階擔任少尉的首張軍官照。〔謝明俊攝〕

黃聖航的空軍同袍將他生前所穿的軍裝送回黃家供奉在靈堂旁。〔謝明俊攝〕

黃家鄰居也在黃家路口設置花圈悼念黃聖航。〔謝明俊攝〕

殉職空軍少校黃聖航，曾在亡父靈前起誓未來要當上將軍，好好照顧母親，在參謀總長沈一鳴的鼓勵下，利用晚間勤餘到國防管理學院修習碩士，未料壯志未酬，殉職當天晚上，黃母在頭份老家等候愛子遺體時，家中供奉的神明突然降乩，透過乩身轉告黃母，黃聖航的靈魂現已回到家裡，並跪在母親膝旁求母親原諒，乩身轉述黃聖航靈體跪拜完母親，就與父親的靈體一同攜手走出家門，更顯黃聖航事母至孝，至死不渝。

黃聖航自台中商業科技學院畢業後，為了考量家計，所以報考國防管理學院，專攻財務會計，因此，在畢業分發至空軍服務，多半是在負責部隊財會業務。2年前，沈一鳴還任職國防部次長，負責預算業務，希望找一位精通預算財會的軍官，來協助處理整個空軍的預算規畫，恰巧黃聖航剛剛晉升少校調往空軍總部，有長官推薦黃聖航給沈一鳴，兩人自此結緣，後來黃聖航就專門負責空軍總部的預算規畫，表現優秀，讓沈一鳴對黃聖航讚譽有加。

因此，當沈一鳴在去年6月接任參謀總長，首先就指名要黃聖航擔任他的侍從官，黃聖航每天上班都是第1個抵達總長辦公室，沈一鳴見他可加栽培，於是鼓勵黃聖航繼續進修，黃聖航因而努力考進國防管理學校碩士班，利用下班後的晚上時間上課。

2年前，黃聖航剛晉升少校未久，黃父就因急性中風不幸去世，黃聖航就在父親靈前許願，將來一定努力當上將軍，好好照顧母親，因此，黃聖航每逢休假，就會回到苗栗頭份老家陪母親，並照看胞兄4個子女的功課，胞兄的4個子女，從小就和黃聖航很親，所有事都和叔叔商量，所以聽聞叔叔噩耗，侄女們都趕回老家跪迎叔叔遺體回家。

黃家篤信宗教，在家中設有神壇名為「頭份聖太會」主祀天官武財神，2日上午，黃兄聽聞噩耗，就由好友苗栗縣議員徐功凡陪同北上到松指部等候消息，大家起初不敢讓黃母知道太多，直到下午2點半，軍方向黃兄確認黃聖航殉職，黃兄才轉知老母親，黃母當時就希望要將愛子遺體立刻運回老家，讓她看最後一眼。

黃聖航的遺體是在2日晚間10時左右，運抵台北內湖三軍總醫院太平間，黃兄和徐功凡立刻趕往確認，並在完成相關手續後，將遺體運回頭份。

就在2日晚間9點40分左右，黃母坐在老家一樓等候愛子遺體時，家中供奉神祇之一的「流氓太子」降乩在現場一名乩身上，轉知坐在旁邊的黃母，黃聖航的靈體現在已回到老家，並且就跪在母親的面前，祈求母親原諒他，乩身並形容黃聖航靈體模樣給黃母，指稱黃聖航的雙膝有明顯傷勢，據乩身轉述，黃聖航的靈體向母親跪拜結束後，就與在旁陪同的黃父靈體一起攜手走出家門。黃聖航事母至孝，至死不渝，讓聞者為之動容。

(中時 )