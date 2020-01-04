26歲有精神官能症狀的男子，熱衷政治不滿韓國瑜，2019跨年夜在北市南昌街閒晃時，持麥克筆塗黑、亂畫韓國瑜的海報，最後還寫下「幹」字，警方調閱監視器後將他循線逮捕，全案依毀損罪送辦。

警方表示，男子因精神狀況不穩定有就醫記錄，去年跨年夜晚9時許，獨自跑到韓的競選海報前亂塗，張貼海報的支持者發現後向警方報案。

經調閱監視器後，發現男子就住附近，因通知不到警方直接上門，男子在家並坦承作案，表示因為不爽韓的言行，一氣之下才會亂塗，因當事人提告，全案訊後依毀損罪送辦。

(中時 )