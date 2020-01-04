北市男子不爽韓國瑜 競選海報寫「幹」被逮 15:322020/01/04 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜的競選海報遭人塗鴨。（民眾提供／陳鴻偉台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 26歲有精神官能症狀的男子，熱衷政治不滿韓國瑜，2019跨年夜在北市南昌街閒晃時，持麥克筆塗黑、亂畫韓國瑜的海報，最後還寫下「幹」字，警方調閱監視器後將他循線逮捕，全案依毀損罪送辦。 警方表示，男子因精神狀況不穩定有就醫記錄，去年跨年夜晚9時許，獨自跑到韓的競選海報前亂塗，張貼海報的支持者發現後向警方報案。 經調閱監視器後，發現男子就住附近，因通知不到警方直接上門，男子在家並坦承作案，表示因為不爽韓的言行，一氣之下才會亂塗，因當事人提告，全案訊後依毀損罪送辦。 (中時 ) #男子 #海報 #警方 #韓國瑜 #精神 #不爽 #競選 #毀損罪 #監視器 #跨年夜 #南昌街 #閒逛 #就醫 也許您會感興趣 推薦閱讀 綠粉專崩潰瘋傳韓造勢照 郭正亮爆封關預測 06:422019/12/31 政治 韓台中造勢現翻轉契機？陳美雅看到這一幕好感動 07:592019/12/31 政治 不只最懂韓國瑜！「他」還揭李佳芬生韓冰秘辛 眾人驚：這你都知道 15:242019/12/31 娛樂 韓國瑜最後一搏 喚醒菁英藍 04:102020/01/01 論壇廣場 看到這件事...洛杉基嘆：蔡英文距離人民太遠了 10:152020/01/01 政治 到底挺不挺韓國瑜 侯友宜：當然要支持韓國瑜 22:252020/01/01 政治 這一幕讓她濕了眼眶！瓊瑤3千字長文 狂讚韓國瑜32次「英雄」 14:402020/01/02 政治 黑鷹失事／ 韓國瑜取消今晚西螺鎮行程 16:422020/01/02 政治 挺韓大姊昨日病逝 遺願：票投2號韓國瑜！ 10:142020/01/03 政治 一張圖讓韓粉集體爆淚 大喊：我們只能靠你了 11:102020/01/04 政治 社會熱門新聞 沈一鳴兒招魂擲無筊 夫人「上前說話」秒聖筊家屬淚崩 - 社會 機上對2空姐動粗 奧客被逮 - 社會 黑鷹「黑盒子」完成解讀 國防部判讀後公布失事原因 - 社會 台中南屯貨車拖板車相撞 一男一女當場死亡 - 社會 北市男子不爽韓國瑜 競選海報寫「幹」被逮 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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