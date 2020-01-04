美國川普政府今天採取措施限制人工智慧（AI）軟體出口，以防敏感技術落入中國等敵對勢力手中。

路透社報導，根據6日生效的新規定，從美國出口特定地理空間影像軟體的企業，必須申請運至海外的許可證，但送貨至加拿大不必申請。

華府智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）的科技專家路易斯（James Lewis）說：「他們想防止美國企業協助中國製造更好的AI產品，這些產品可能用來協助他們的軍隊。」

路易斯說，這項規定可能不會遭到業界反對，因為業界原本擔心，多數AI軟硬體的出口可能會受到更廣泛的限制。

這項規定涵蓋感應器、無人機與衛星可能用來讓軍方與民間自動辨識目標的軟體。

美國2018年的法律規定商務部必須制定規範，基於經濟與安全理由，加強監控對中國等敵對勢力的敏感技術出口，限制AI軟體出口的規定是商務部首度敲定的措施。

(中央社)