卓蘭葡萄價格走俏成為竊賊的目標，卓蘭內灣里1處果園被偷剪約3分地，損失逾20萬元，被害果農憤怒地報警處裡。（摘自「我是卓蘭人」臉書）

苗栗縣卓蘭巨峰葡萄冬果採收，今年價格走俏，成了竊賊覬覦的目標，內灣里1處約1甲地的葡萄園，在跨年夜遭竊約3分地面積產量的成熟葡萄，張姓果農元旦時到果園巡查，驚見「葡萄不見了」，愈想愈氣3日在地方社團發文痛罵竊賊「非常可惡」並報警處理，提醒農友於採收期要多加注意。

卓蘭出產巨峰葡萄名聞遐邇，正逢冬果採收季，特級品市場價每斤高達150元，最差等級每斤也有5、60元，價格走俏，果農原可小賺一筆，不料卻成了竊賊的目標，張姓果農表示，去年12月31日還有到果園採收，直到下午5點多才離開，隔天早上7點來看，竟發現葡萄被偷剪了3分地的量。

張姓果農指出，棚架上套袋的葡萄被偷光，損失慘重，初估約超過20萬元，她怒批竊賊「太夭壽！」，果園只有1條產業道路進出，平常很少有人經過，之前也曾被偷採，但這次損失最慘，希望這次警方能盡速抓到竊賊，還她公道。

卓蘭警分駐所長侯祥洲表示，目前已積極調閱相關路口監視器，過濾可疑人車，呼籲鄉親若有目擊者或發現可疑人事，請提供給警方，協助將竊嫌繩之以法；另，加強周邊安全維護巡邏，內灣、豐田、白布帆守望相助隊，將加強夜間防竊巡守，以防制竊案發生。

(中時 )