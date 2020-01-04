前總統馬英九（右二）4日到蘆竹幫國民黨桃園市第一選區立委候選人陳根德（左三）造勢，並且發送春聯。（甘嘉雯攝）

前總統馬英九（中）4日到蘆竹幫國民黨桃園市第一選區立委候選人陳根德（左二）造勢，並且發送春聯。（甘嘉雯攝）

國民黨桃園市第一選區立委候選人陳根德發起「夜襲蘆竹，貪食蛇遊行」活動，在象徵「1450」的1月4日5點0分邀請選民持手電筒，騎著摩托車串連集結，點亮蘆竹夜空，讓會做事、深耕基層的好立委重返立法院，前總統馬英九中午則到陳根德蘆竹競選總部發送春聯，力挺陳根德，並與民眾拜早年。

陳根德沉寂3年多後捲土重來，他說，「黑夜終會過去，黎明必將降臨」，這次與支持者一起參加活動，點亮蘆竹夜空，也象徵將重返國會，持續為選民服務。

另外，馬英九4日帶著他與夫人周美青聯名的春聯致贈現場民眾，他並親切與大家合影，在與蜿蜒排隊的200多人合照，並留下來，與工作人員一同享用便當後才離去。

馬英九說，他準備的春聯，上聯是「金鼠風光無盡藏」，下聯是「萬物熙和有餘香」，金鼠代表富裕和財富，熙代表觀喜，和代表和平，有餘香代表年年有餘。

「這是獻醜了」，馬英九說，自己的字寫得不怎麼樣，但優點就是沒有寫錯字，引起現場哄堂大笑。

陳根德表示，謝謝馬總統幫他加油打氣，走過這混亂4年，「我們要撥亂反正，在馬總統號召之下，我們必定在下個禮拜六，一定會贏得勝選！」

(中時 )