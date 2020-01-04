立委洪慈庸及對手楊瓊瓔，參加大雅農會尾牙活動，一前一後避開。（陳淑娥攝）

台中市立委洪慈庸上午發臉書表示，2020年第4天，台中空品連續紫爆第二天，炮轟國民黨及楊瓊瓔陣營把空汙全推給中火，並指楊過去立委10幾年任內，對中火空汙監督次數卻是0。楊瓊瓔競選辦公室反駁說，空汙問題在前市長林佳龍及洪立委任期內惡化到高峰，為了選票，竟公開以楊發言質詢次數零的這種方式企圖欺騙選民，這種抹黑、造謠本事，讓鄉親感到很心寒。

洪慈庸指出，一早台中一片霧茫茫，這樣的狀況，是在中火10部機組裡關4部，且運轉中有4部機組只開一半的狀況；她炮轟國民黨及楊瓊瓔陣營把空汙全部責任推給中火，中火不是空汙唯一來源，反而盧秀燕「市長換人、空氣換新」，已證明是徹徹底底的謊言。

洪慈庸強調，這幾年來，她與許多立委共同推動中火燃煤改燃氣、建立中火降載機制、爭取中部優先設置500個監測點、爭取工廠鍋爐汰換等作為；她批對手楊瓊瓔只跟著國民黨猛打中央跟中火，但楊在過去立委10幾年任內，對中火空汙的監督次數卻是0次。

楊瓊瓔競選辦公室表示，洪慈庸畢竟只擔任一屆立委，對空汙議題可能不夠用心，台中火力發電廠一直都在，為何空汙問題會在近5年多來被高度關注，是因為民進黨反核，核二廠除役後，所有不足電力大部分仰賴中火增加燃煤機組運轉補強，直到去年底6月又重啟核二廠的二號機機組運轉，穩定全國供電需求。

楊辦指出，空汙問題在前市長林佳龍及洪慈庸立委任期內惡化到高峰，為了選票，公開以楊瓊瓔發言質詢次數0這種方式企圖欺騙選民，這種抹黑、造謠本事，讓鄉親們感到很心寒。試問，環保署一紙公文放寬10％燃煤量下達後，洪慈庸又為台中鄉親做了甚麼，質詢了甚麼，捍衛了甚麼。

(中時 )