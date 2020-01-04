第10屆立法委員台北市公辦電視政見發表會，第一選區民進黨候選人吳思瑤。（摘自網路）

北市選舉委員會今舉辦「第10屆立法委員台北市公辦電視政見發表會」，北市第一選區一邊一國行動黨立委候選人李婉鈺，第一位發表政見砲火猛烈，左批吳思瑤沒有中心思想與本土價值，並跟親中人士密切合作往來，右打缺席政見發表會的汪志冰，對此吳思瑤回擊，今日是政見會，李提不出政見只好批評別人，並酸李婉鈺別開都更芭樂票。

李婉鈺嗆，吳思瑤沒有中心思想跟本土價值，並跟親中人士往來密切，並以最近通過的反滲透法明文規定為例，禁止受中國委託進行助選行為，李婉鈺質疑跟吳思瑤往來密切的親中建築師徐岩奇，是否接受中國的委托進行助選行為，並呼籲司法對徐岩奇對本人的污辱抹黑進行調查。

李婉鈺指吳思瑤日前，一個人偷按4位立委席次的投票燈被抓包事後狡辯，這樣不良示範吳思瑤卻習以為常，並質疑吳思瑤，能保證2022年你不會去參選台北市長嗎？

對此，吳思瑤在政見會上表示，對於李婉瑜的政治口水跟不實批評，不會在政見上對此回應，而在會後堵訪，吳思瑤回擊說，李婉鈺女士花了相當長的時間過篇福都在做政治口水，做出一些不實攻擊，政見發表會的主題就是政見，李婉鈺提不出政見只好批評別人，這些批評都是悖離事實，嗆李婉鈺不開更都芭樂票。

吳思瑤認為，汪志冰忙於選舉與造勢，缺席今日政見發表應向選民道歉，呼籲鄉親應該用選票來檢驗她。李婉鈺隔空嗆汪志冰，質疑她是效忠中國還是台灣，是否支持九二共識，一國兩制與簽訂和平協議，還有中國不分區立委民單？

此外，李婉鈺批蔡英文被軟性綁架，民進黨第一個政黨輪替，因為新潮流人馬違背專人任用，壟斷台灣政壇跟台灣國營事業，龐大勢力佔領總統府與行政院各大要職，民進黨被派系左右，正在向下沈淪，呼籲應堅決反對被派系綁架台灣，與罔顧專人任用與人民的利益。

(中時 )