長榮航空BR868班機香港飛桃園機場航班昨天（3日）降落前，有旅客在班機上不願聽從機組人員勸導，摔餐盤又推擠空服員，造成空服員手肘挫傷、瘀青；長榮航空公司今天（4日）表示，將對這名不理性乘客提告。

《中央社》指出，長榮航空股份有限公司今中午發布訊息表示，昨天從香港飛桃園的BR868班機上，約在機長廣播要降落前，有一旅客將餐盤摔至地上並離座不聽空服員勸阻，甚至還推擠2名空服員，造成其中1名空服員右手肘挫傷及瘀青，直到班機事務長向該名旅客提出警告後，他才願意回座。

長榮航空表示，機長獲悉狀況後，當下立即通知桃園國際機場處理。飛機平安降落桃機後，航警帶離旅客並展開後續調查，該長榮班機組員也前往航空警察局做筆錄。

長榮航空表示，公司絕不容許任何人有危害飛安言行舉止，並會保護員工在職場上免於受到傷害；對於旅客不理性舉動造成空服員受傷及恐懼，將依法處理暴力行為並提告。同時長榮航空已派公司同仁陪受傷的空服員就醫及驗傷，提供後續相關協助。

(中時電子報)