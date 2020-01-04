西湖鄉公所辦公大樓老舊且使用空間不足，去年8月獲內政部前瞻計畫，核定補助9700多萬元辦理興建新綜合大樓計畫。（本報資料照）

苗栗縣西湖鄉公所興建綜合辦公大樓3D模擬圖。（西湖鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

西湖鄉公所興建綜合辦公大樓計畫，去年8月獲內政部前瞻計畫，核定補助9700多萬元辦理，將在1月5日上午於四季廣場旁舉辦動土典禮，預計明年8至9月間完工，公所指出，新的辦公大樓為地上4層樓，總面積為940坪，規畫停車空間，免除現址停車場部分土地需向私人承租之負擔。

西湖鄉公所自1975年起啟用45年之久，經評估耐震能力且內部空間不足、動線不良、設備老舊，加上現址停車場6成土地為私人所有，徵收不易，公所每年需負擔10餘萬元租金，侷限土地使用彈性，考量使用需求及安全性，提出興建新大樓計畫。

苗栗縣西湖鄉公所興建綜合辦公大樓3D模擬圖。（西湖鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

新辦公大樓預定座落於西湖鄉新鴨南段431、432、436、437地號等公有土地，建築師事務所說明，建築設計參酌綠建築節能準則辦理，以「親民、永續、防災」3大主軸規畫，東南側空地配合地面層室內停車高程延伸，供戶外停車之用；主要辦公空間2層地板高於堤防，為視野極佳的工作環境。

新大樓空間規畫，第1層樓分別有停車、機電、消防等設備空間；2至3層樓為民眾洽公空間，設有鄉長辦公室、民政課、農業課等各課室，收發、檔案室、服務設施等；4層樓為議事及多功能活動空間，綜合性的行政中心提供多面向服務，也是綜合性聯誼的社區交流場所。

建築外觀參酌當地人文歷史，配合西湖鄉風土及景觀意象，採現代感建築的立面設計，右側以弧牆風帆向上延伸至集會堂屋頂，具視覺效果及輕量化的屋面意象，落實綠化量、基地保水、日常節能、水資源等4項指標，以達到綠建築銀級標章的標準。

(中時 )