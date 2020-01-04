被柯文哲諷便當盒立委 賴惠員、蔡育輝回擊

台灣民眾黨主席柯文哲4日於台南白河演說時表示，「選舉費用太高，是台灣政治敗壞的開始」，並諷國民黨、民進黨立委候選人發便當盒拉攏選民，問民眾要投給便當盒立委嗎？下午國民黨立委候選人蔡育輝回應，「有的人只剩一張嘴」，台南鄉親不會跟他計較。民進黨立委候選人賴惠員回批柯文哲八卦。

柯文哲7度南下為該黨台南市第一選區立委候選人顏耀星助選，多次提到國、民兩黨競選招牌太多，錢從哪裡來？「選舉費用太高，是台灣政治敗壞的開始」，柯文哲說，政治就是選出一個較好的人，國、民兩黨幾十年來完全執政、完全腐敗，他不敢說民眾黨100分，但他自傲，沒貪汙就贏民進黨、國民黨。

柯文哲說，聽說第一選區立委候選人有的發塑膠便當盒、有的發不鏽鋼便當盒，問民眾要選便當盒立委嗎？柯文哲表示，聽說這區國民黨的不投給國民黨、民進黨的不投民進黨，那就投給民眾黨的顏耀星。

對於柯文哲的暗諷，蔡育輝下午表示，將競選經費花多花少跟貪汙能畫上等號，這是「選舉語言」，邏輯不通。蔡育輝說，他發的塑膠便當盒文宣品都在法定範圍內，「有嘴講別人，沒嘴講自己」，有的人只剩一張嘴，台南鄉親不會跟他計較。

賴惠員也回酸，正逢國殤期間，柯文哲卻只在意便當盒的八卦，既不道德亦凸顯其格局太小視野太狹隘。賴惠員表示，過多的口水對於選舉文化並不是件好事，希望候選人可以多多專注於政見的發表。

(中時 )