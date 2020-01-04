新北市消防局第五救災救護大隊今（4日）結合樹林興仁花園舉辦119消防節防災宣導活動。（新北市消防局提供／許哲瑗新北傳真）

闖關活動讓孩子玩到欲罷不能。（新北市消防局提供／許哲瑗新北傳真）

闖關活動讓孩子玩到欲罷不能。（新北市消防局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市消防局第五救災救護大隊今（4日）結合樹林興仁花園舉辦119消防節防災宣導活動，以園遊會設攤方式規劃闖關活動，透過寓教於樂方式，讓參與大小朋友們學習防災知識，除了親子的消防安全體驗外，現場還有CPR急救教學、住警器宣導及戲水防溺等宣導。

此外，現場安排地震體驗車讓大家實際感受到地震搖晃的威力，讓實際體驗的民眾更具備真實感，也希望將地震發生時的保命三步驟，「趴下（DROP）、掩護（COVER）、穩住（HOLD ON）」，透過體驗活動進而了解正確應變防範措施，提高防災意識，讓消防觀念帶入每個人生活當中。

消防局表示，本次活動除了由消防局主辦之外，特地邀請協辦單位共襄盛舉，包括新北市政府稅捐稽徵處、新北市樹林地政事務所、新北市樹林區衛生所、新北市樹林區公所、樹林興仁花園夜市、新北市政府警察局樹林分局、醉墨軒書會唐菁理事長、大黑松小倆口， 為提昇新北市民防火、防災觀念。

(中時 )