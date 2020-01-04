彰化戶政事務所花壇辦公室今天全員加班緊急重新印製37762張投票通知單，預計明天就可以轉交公所轉發至民眾家中，為做識別，每張通知單右上角都有加蓋「補發」戳印。（翻攝照片／謝瓊雲彰化傳真）

2020總統暨立委大選將於1月11日投票，選舉公報、投票通知單近日陸續由各鄉鎮公所轉送至民眾家中，彰化縣花壇鄉卻傳出投票通知單印製烏龍，選舉種類欄位「總統副總統選舉」竟誤繕成「總務副總統」且無人發現，直到民眾發現反映，才緊急重印補發。

彰化縣選舉委員會表示，接獲民眾反映花壇鄉投票通知單誤繕選舉種類名稱，今（4）日户政事務所將重新列印正確的投票通知單，並整理完成，於明（5）日上午即送公所協助轉發到各家户，於選務作業期程投票日2日前，送達選舉公報及投票通知單，並未影響民眾投票權益，請民眾於投票日1月11日踴躍投票。

彰化戶政所主任江吉民表示，投票通知單向來是由戶政單位根據選舉人戶政資料和選務資訊繕打後以A3紙列印，再委託印刷行裁切成A5大小後轉交公所發送，由於彰化戶政所花壇辦公室承辦人員一時疏忽誤繕，又未發現錯誤，直到接獲縣選委會來電告知，才發現忙中有錯，正在緊急重印，並加蓋「補發」戳印。

江吉民表示，他與花壇辦公室同仁全都加班趕工，承辦人是資深戶所女性同仁，已有多年選務經驗，得知自己誤繕導致得全數重印補發，十分難過、自責，前一晚幾乎失眠，今天一大早就第一個回辦公室加班。全花壇鄉投票通知單總計3萬7762張，重新印製費用在一萬元以下，預計明天就可以完成，並不影響選民投票權益。

(中時 )