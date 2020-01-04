鄭朝方是全台極少數能夠自己編曲寫詞的立委候選人。（鄭朝方提供／陳育賢新竹傳真）

鄭朝方希望藉由競選歌曲傳達出溫暖正向的形象，帶給選民不同面貌的選舉模式。（鄭朝方提供／陳育賢新竹傳真）

因國軍黑鷹軍機墜機意外，造成參謀總長等高級將領殉職，蔡英文總統宣布停止競選活動3天，民進黨新竹縣第二選區立委候選人鄭朝方4日因此沒有舉辦相關競選活動，改在網路推出自己親自編曲、填詞的競選歌曲《早安新竹》，當作2020新年禮物送給新竹縣民，一推出即造成轟動。

鄭朝方是全台極少數能夠自己編曲寫詞的立委候選人，曾經入圍過金曲獎的他多次運用自己對於音樂的敏感度、精準度唱做出許多作品，此次也希望藉由競選歌曲傳達出溫暖正向的形象，帶給選民不同面貌的選舉模式。

鄭朝方表示，《早安新竹》不僅是首向新竹縣民問安的早安曲，更是他對新竹土地的情懷，與希望對新竹鄉親想說的心底話，他說，音樂在生活中是不可或缺的養分，也是扮演凝聚人心的角色，當中少了競舉活動聲嘶力竭的激烈，多了分溫暖親和的感動。

鄭朝方指出，《早安新竹》除了是競選主題曲之外，也是首他寫給新竹縣的情歌，他運用蹲點深耕新竹縣的過程中，將新竹縣13鄉鎮市的人文景致、豐沃物產、土地故事以及最溫暖鄉親寫入歌，這些元素編織出「早安新竹」的靈魂。

而歌詞中則帶入峨眉湖畔、九降風、柿餅、東方美人茶等元素，這些都是新竹縣特有的物產元素，這些物產元素的組成就如緣分般將新竹縣民彼此纏繞進而緊密相連，堪稱是競選歌曲中最溫暖的代表。

此曲今天一推出後，網友紛紛表示「已將早安新竹設為Morning call，每天讓美麗的歌聲叫醒我，太美了！」、「競選曲就像是把新竹走了1圈，讓人體會到在地的特色，也像是一路以來朝方在新竹留下的印記回憶！」、「新方向新氣象，沒有抹黑沒有叫罵喜歡這樣的政治氛圍，朝方邁進國會加油！加油！」、「追夢的青年加油」、「早安新竹太棒了！聽完這首歌更了解新竹」等，反應超熱烈。

《早安新竹》全詞

早安，峨眉湖畔閃耀著晨光。早安，一條古老的街彎曲的心腸。早安，深深呼吸一口我的家鄉，凝望風吹的方向。

九降風吹柿餅的家，仙草搖曳著尾巴，我還記得茶山美人姊姊呀，濛朧裡，雨滴彈著吉他。

沒有雨傘那就衝吧，就算風雨也不怕。義民爺爺陪著我長大，我不怕、我不怕。沒有傘就衝吧，敢作夢的代價，我會用盡全力盛放，往夢想出發。

早安，新月沙灣聽海唱著浪。早安，頭前溪畔野芒連天迎風揚。早安，深深呼吸我的家鄉凝望，風吹的方向。

老山歌唱山腳人家，回首的童話就如畫。我還記得，五指山下飄桐花，輕輕飛，滴滴把雨下。

沒有雨傘那就衝吧，就算風雨也不怕。義民爺爺陪著我長大，向上攀升的豆芽。沒有傘就衝吧，敢作夢的代價，我會用盡全力綻放，迎向太陽的花。

早安，我的故鄉啊！新的，故鄉啊！新的， 方向啊！

(中時 )