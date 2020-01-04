台大林管處推出《舌尖上的森林》特展。（廖志晃攝）

《舌尖上的森林》特展，寓教於樂。（廖志晃攝）

台大林管處所屬的竹山鎮下坪熱帶植物園，創始於1923年，即將邁入1世紀，因此規畫百年特展；處長蔡明哲表示，第1檔推出《舌尖上的森林》特展，介紹有趣的植物飲食文化，歡迎大家前往參觀，還可DIY體驗。

《舌尖上的森林》特展中，介紹台灣特有的愛玉子，是在1904年由日本牧野富太郎（T. Makino）發表的愛玉新種，並訂學名為Ficus awkeotsang Makino，標本是在當時地名為嘉義廳下打貓東頂堡生毛樹莊（現嘉義縣梅山鄉）平地所採集，（種小名的諧音與台語的「愛玉欉」很接近？很有台灣味！）；但後來英國植物學家Corner認為，愛玉與同屬的「薜荔」（Ficus pu-mila L.）十分相近，而薜荔在植物分類上發表較早，因此現代學者大多將愛玉學名改成薜荔的變種。

時下流行喝咖啡，到處都有專賣店；15世紀時，君士坦丁堡的婦女，可以合法要求無法提供足夠咖啡的丈夫離婚，讓人不可思議，卻也凸顯咖啡在日常生活中的重要性！

《舌尖上的森林》特展中，還展示可可、食茱萸、八角、檳榔、胡椒等植物及背後的故事；同時推出愛玉子搓揉體驗、愛玉子面膜DIY、檳榔染及檳榔葉鞘器皿DIY體驗，展期從即日起至3月31日止。

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