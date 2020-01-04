嘉和國小扯鈴隊，應邀演出。（嘉和國小提供／廖志晃南投傳真）

南投縣竹山鎮瑞竹國小102周年校慶，4日邀集清水溪畔7所國中小學，舉辦聯合運動會，各校發揮小校特色，展現活力與創意；副縣長陳正昇期許各校彼觀摩交流，互相學習，提升教學成效。

7校聯合運動會由瑞竹國小校長施俊吉主持，包括鯉魚、桶頭、過溪、中和、秀林國小及瑞竹國中，師生及家長近千人共襄盛舉，嘉和國小扯鈴隊也應邀演出；陳正昇由教育處長陸正威陪同，為學生加油，並勉勵學生在師長指導下，用心向學，養成好品德。縣議員游顥、蔡孟娥、竹山鎮長陳東睦等人也到場致意。

陳正昇表示，縣府重視教育，戮力完善教學設施及環境，並推廣品格教育，希望南投學子都能成為允文允武，有好品格的優秀人才。

另外，偏遠社區人口流失，讓少子化情況更加嚴峻，小學校發展更加不容易！縣府透過打造觀光亮點，吸引青年返鄉帶動社區發展，緩解少子化衝擊；緊鄰清水溪畔7校的瑞龍瀑布已經改善完成，未來如能結合社區、學校資源，營造具在地特色的觀光產業，將可促進地方發展。

(中時 )