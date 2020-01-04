近日網傳內容「連選舉公報都有陰招！民進黨候選人的學歷由最高往下寫；其他候選人的學歷由最低開始寫。張善政只是學士學位？蔡英文是『博士』學位？真是傻眼了！民進黨連這都可以動手腳，太令人佩服了！！！李進勇，真的是盡忠職守，不得不為你按讚！」，對此中選會表示此類言論涉及造謠，中選會除須予以澄清外，也會予以究責。

中選會表示蓋依總統副總統選舉罷免法第44條之規定，各組候選人之學歷、經歷等基本資料之刊載，係由各候選人提供並應自行負責，中選會僅係彙集候選人提供之內容編印於選舉公報內，並不會修正或改變候選人所提供之基本資料，故並無網傳「中選會連張善政學歷都動手腳」之不實情事，特予澄清。因為，各組候選人之學歷是否刊載其國民小學、國民中學、高級中學等各階段之學歷，係由候選人決定是否填寫，如未填寫即不予以編印刊載，且各候選人學歷之排序亦由各候選人自行決定，亦非選務機關代為決定；至其為大學以上之學歷者，則以經主管教育行政機關立案或認可之學校取得學位者為限，依法候選人應於登記時檢附證明文件，若未檢附證明文件者，依法自不予刊登該學歷。

中選會也指出該會在去（2019）年11月14日發布之候選人登記公告時，即再次公告候選人應備具之表件規定；又候選人領取表件時，該會也提供候選人登記及姓名號次抽籤注意事項，讓候選人明瞭各相關規定。至張善政先生於候選人登記時繳交表件及內容，並未填寫國民小學、國民中學、高級中學等相關學歷，除其填寫大學學歷有檢附大學學歷證明文件外，則未檢附國外學歷之證明文件；從而，其國外學歷另刊載於經歷欄而非學歷欄內，亦係候選人之決定，中選會也予以尊重，特併予敘明。

中選會認為，諸如「中選會連張善政學歷都動手腳這樣造謠及散布等行為，因具備惡意、虛構、危害的法定要件，又明顯損害選務公正性與機關信譽，中選會除會依社會秩序維護法規定移送警政署刑事警察局外，亦會此類意圖妨害或擾亂選務之行為，既妨害機關及機關首長名譽也涉及其他刑事責任，中選會定會提告而依法予以究責。

(中時 )