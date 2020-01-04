藝術家李朝雄拿著他最近製作的作品。（張毓翎攝）

藝術家李朝雄受邀在竹崎文化藝術基金會辦理師生聯展。（張毓翎攝）

在嘉義縣民雄成立工作室的藝術家李朝雄，原本從事傳統陶藝創作，前幾年接觸纏繞畫後，獨創「纏填陶繪」，並鼓勵學員天馬行空、發揮想像力，創作出心中的圖騰，創新手法深受大眾讚賞，近日受邀在竹崎文化藝術基金會辦理師生聯展。4日舉行開幕茶會，他自豪地為民眾介紹學員精彩的纏填陶繪作品。

「陶性事情-李朝雄纏填陶繪師生展」展期即日起至1月31日，策展人、議員何子凡表示，他是透過之前設展的藝術家認識李朝雄，李老師將纏繞畫繪製在陶板上，讓原本單調的陶板，搖身一變成色彩繽紛的作品，在社區大學授課時，獲得許多學員喜愛及認同。

藝術家李朝雄與學員們今日也介紹自己的纏填陶繪作品。（張毓翎攝）

藝術家李朝雄獨創的「纏填陶繪」。（張毓翎攝）

李朝雄表示，5年前他到雲林古坑專研生活陶，並教導學員DIY創作陶偶，一般傳統的陶偶完成後待燒製，耗時超過1天，許多外縣市的家長無法帶著孩子回來完成後製，因此後來他研究，直接用1200度高溫燒好陶板，並以他研發的顏料在上面做纏繞畫，塗上亮漆後，整個作品1天內就能完成。

李朝雄指出，傳統陶藝主題多為畫龍畫鳳，後來流行纏繞畫，但纏繞畫圖騰太制式，他認為無形中扼殺了許多創作，因此教學時，他請學員自訂主題繪製，並仍以基礎21點切割畫面，填入心中想要的圖騰，讓他們整理思緒、記錄生活；纏填畫的三法「放空、切割、填滿」與人生道理相同，都是「放空過去、切割現在、填滿未來」。

藝術家李朝雄獨創的「纏填陶繪」。（張毓翎攝）

竹崎文化藝術基金會11日下午將舉辦「21點主體式繪圖法」體驗課程；何子凡說，纏繞畫適合年齡層從國小到長者均可輕易上手，歡迎有興趣者一起共襄盛舉。

(中時 )