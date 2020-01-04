歲末送暖，南台中家扶中心社工探訪受助戶，發現大都數為多人同住狹小套房或住所簡陋，烹調用具老舊潛藏安全隱憂，經善心人士愛心捐款，4日為近900戶扶助家庭採購全新電鍋或電磁爐及生活物資，維他露基金會第33年發放祝福紅包，每包600元共發90多萬，至今累計發出2000多萬元。

南台中家扶主任王金敦表示，社會角落仍有許多貧困、弱勢族群，家扶對於扶助工作持續推廣的理念，助貧不是一個人做很多，而是每人做一點，感謝企業團體拋磚引玉、社會大眾伸出援手，今年寒冬送暖活動順利舉辦，讓扶助家庭感受到無比溫暖，這些力量都是鼓勵他們勇敢站起來的後盾。

今年規畫暖心福袋的內容物是電鍋或電磁爐，兩者則一搭配民生物資，是因為社工在實務工作中發現，接受幫助的家庭中，多數為單親弱勢，其中很多是以「蝸居」型態生活，多人同住狹小套房或住所簡陋，沒有完整開伙設備，或是烹調用具老舊潛藏安全隱憂，如果能提供他們新的電器，改善其生活及飲食品質。

南台中家扶中心去年十月份開始對外募集愛心力量，鼓勵認捐暖心福袋，一同攜手送暖給受助家庭，減輕他們經濟壓力快樂過年。維他露基金會延續愛心，連續第33年發放祝福紅包，每包600元今年共發出逾90萬元，至今累計發出兩千多萬元，就讀小學一年級的雅雅，由維他露基金會副總經理邱建華手上接過紅包，靦腆地表示，「很開心，想要把紅包給媽媽添購年菜。」收到維他露紅包的孩子臉上紛紛露出燦爛笑容，全場也感受溫馨氣氛。

活動現場也表揚家扶中心推選出的自強家庭，對於他們努力奮發的精神給予肯定，單親媽媽雅惠，獨力照顧兩名子女已走過十多個年頭，丈夫過世後，她一肩扛起家中所有經濟負擔，工作薪資不多，但善於理財及運用「減法教育」方式，將家中所領的福利資源妥善理財。並運用家扶中心每月提供的扶助金讓孩子穩定就學，鼓勵女兒們善用學校資源累積自我能力，培養大女兒順利考取台中市立國小專任教師、二女兒則考取國立大學，感謝家扶伸出援手。

南台中家扶中心感謝今年寒冬送暖活動的贊助單位，包括正隆關懷兒童基金會捐贈30箱衛生紙，以及豐懋投資公司、葳格國際學校－西屯校區小學部、穩多企業公司、自治獅子會、林楊社會福利基金會、東北扶輪社、惠文扶輪社、台灣優粒子公司、歐文國際公司、金合園舞蹈班、台中女中設計縱橫家、頂尖美學形象顧問公司、立融儀器貿易公司等團體，都大力捐款響應。

除此之外，還有更多的民眾為善不欲人知，紛紛號召朋友圈認購暖心福袋，結果集眾人之手，將愛心送進弱勢家庭，幫助他們度過特別溫暖的年節。

(中時 )