中港高中國中部美術班畢業展登場，吸引許多民眾觀看。（中港高中提供／陳淑娥台中傳真）

中港高中國中部美術班畢業展4日起在港區藝術中心登場。（中港高中提供／陳淑娥台中傳真）

中港高中國中部美術班畢業展4日在港區藝術中心登場，展題「裸」意為毫無遮掩，透過多元素材呈現內心世界，每幅作品勇敢探索自我，忠實而赤裸的展現，希望能觸動每一位觀眾。

中港美術班畢業展題是「裸」，意為毫無遮掩，除了大家希望能在作品上盡情展現自己內心，無須掩飾的一面；另一層的引申就是拆除保護機制，勇敢面對，將創作視為內在的自我呈現，勇敢接受外在觀看者的目光與言論。

卓子宸的「日落排懷」以水墨為媒材，描述每日經過梧棲大排的黃昏景色，呈現個人對於生活環境的細膩情懷；楊斯涵「wings」水彩作品，以隱藏在衣物下的翅膀作為隱喻，說明自我向所有束縛的挑戰，呈現渴望自由的青春。

周文松表示，每幅作品都是同學用最真誠的初心，勇敢探索自我，忠實而赤裸的展現，藝術路途最美的風景正是能勇敢看見自己、呈現自己、作自己，還能坦誠分享自己，期待帶給每一位參觀人最深的感動，讓大家永遠記得這一群至真至誠的初登場新秀。

中港高中美術班畢業展即日起在港區藝術中心登場，跨過春節一直展至2月2日，接續呼應2020台灣燈會在台中，璀璨台中美感饗宴直至2月23日。中港高中特別感謝海線地區所有家長、行政機關、社區團體與企業單位的贊助與支持，才能有如此豐厚資源，讓孩子對生活進行體驗、感受與回應。

今天開幕式出席嘉賓計有立法院副院長蔡其昌、台中市副議長顏莉敏、市議員楊典忠、陳廷秀及王立任、教育局督學李昭嫻、港藝中心主任徐珮鈴等人。

(中時 )