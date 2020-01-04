黑鷹直升機「黑盒子」找到了 送運安會判讀

空軍黑鷹直升機2日失事，參謀總長沈一鳴上將等8名將士不幸罹難，軍方昨天找到「失事殘存飛行資料紀錄器FDR」（黑盒子）交由國家運輸安全調查委員會解讀，目前空軍官員正在與運安會人員確認黑盒子資料，預計今天可以帶回，「初步報告」預計在一個月的時間提出，「完整調查報告」則在一年內完成。

空軍官員表示，黑盒子的資訊只是飛安調查的一小部分，現場殘骸蒐證、飛機保養紀錄、地面通聯紀錄等都是由不同分組搜集，最後再交叉比對，程序上會花上很長的時間。

空軍官員說，依規定在飛航事故發生一個月提出「初步報告」，包括有限的基本資訊；事故後幾個月會再有一份「事實資料報告」，但不包含主觀意見與分析判斷，事故發生後一年內才會有完整調查報告出爐。

空軍司令部聲明表示，已於下午近4時許前往運安會取回黑盒子相關資料（包含座艙語音紀錄CVR、飛行數據紀錄FDR、飛機健康管理單元數據HUMS及衛星定位系統GPS等資訊），後續交由飛機失事調查委員會，依據本軍現行「空軍飛行及地面安全教範」有關飛機失事標準作業程序，進一步與其他事實資料（如錄音抄件、天氣資料、飛行航跡、飛行計畫及修護經歷等），進行交叉比對、分析評估、研討審查等工作，以完成後續調查報告釐清肇因。

空軍司令部進一步表示，針對本次意外事件肇因調查，本部已成立專案調查委員會，並邀集運安會、飛航專家及學者等，成立各級審查委員會審查，囿於調查分析尚需相當時間執行，在調查結果尚未完成公布前，籲請媒體朋友勿做臆測性報導，以求能客觀公正，發掘真正肇因。

(中時 )