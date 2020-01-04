虞承璇分享被網友私訊批評。（圖／翻攝自虞承璇臉書）

黑鷹直升機2日在烏來山區不幸墜機，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職、5人受傷，近日不少名人都對此發文哀悼，女主播虞承璇今(4日)則在臉書痛心分享，因她有個父親為退役空軍少將的背景，加上這段期間沒發文，竟遭網友私訊痛罵忘本，可說是道德綁架。

27歲虞承璇是壹電視《新聞夜PRO》主播，父親虞思祖曾任國防部發言人，目前是新任桃園榮服處處長。今虞承璇分享網友私訊截圖，由於近日她未對黑鷹失事發表感想，該網友竟說：「等了兩天沒看到妳更新，難過地說一兩句也好，不知道怎麼表達失望，人不能忘本」。

對此，虞承璇反駁：「什麼時候開始，沒有放上網路的情緒就不算情緒？」她強調這幾天播報時數度哽咽，但為了專業只能保持鎮定，沒想到會有人因此批評，「因為我沒有發文，所以代表我沒有感覺嗎？」，看到這番指責令她十分難過不解。

虞承璇也說，這次辭世的將士，有些是小時候常見到的長輩，她小時候也曾和少將副局長于親文的女兒一起玩，「發生這樣的事情誰都不樂見，大家除了抒發悲傷，也希望平時就給予所有保家衛國的軍人多一點尊重，他們付出很多時間心力在這片土地，身為親人的我們，都懂。」

網友回應：「做好自己的本份，不用在意那些流言蜚語。加油！」、「在這個時候堅守崗位才是對殉職人員最高的敬意」、「沒錯，哀悼不用敲鑼打鼓」、「忘不忘本是在心中，要相信自己，做自己那才是最真的」。

(中時電子報)