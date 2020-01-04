苗栗縣造橋鄉公所每逢歲末春節前夕，都會發動鄉內各企業、慈善團體，募集民生物資捐給鄉內弱勢家庭及民眾，今年的送暖捐助活動於4日上午，在造橋鄉綜合活動中心舉行，有近300位弱勢家庭民眾到場領取，苗栗縣長徐耀昌也到場向贊助捐贈企業廠商及慈善團體致謝，也希望在場民眾能過個好年。
造橋鄉公所舉辦歲末送暖活動已有多年歷史，今年特別訂名為2020金鼠祥瑞新春關懷活動，造橋鄉所每年都會發動鄉內各大小企業、機關及慈善團體，募集各種民生物資，發放給弱勢家庭、民眾，讓他們能過個好年，造橋鄉內的企業如：冠軍建材、慈聖宮、造橋農會、香格里拉、福誼企業、天賜佛院、星光服務協會等數10個單位募集了白米、食油、清潔劑等民生物資，贈送給到場民眾。
現場另外請來多名書法名家，當眾揮毫書寫春聯，免費讓民眾索取回張貼，以象徵迎春納福的好采頭。
苗栗縣長徐耀昌一早特別趕到現場，除了觀賞書法揮毫春聯的表演外，也和在場民眾寒喧提早拜年，徐耀昌並上台感謝所有捐助單位的愛心，並代表致贈感謝狀給各捐助單位，希望在場所有人都能過個快樂平安的好年。
(中時 )
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